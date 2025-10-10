İzmir’de komşu çift ile kızlarını tabancayla vurarak öldürdü: O caninin cezası belli oldu

AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'Kasten öldürme', ağabeyi Mehmet Kılıç içinse 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Görseldeki: Ali İhsan Kılıç