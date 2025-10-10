Haberler
İzmir'de komşu çift ile kızlarını tabancayla vurarak öldürdü: O caninin cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 11:28
İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldüren Ali İhsan Kılıç (69), istinaf mahkemesinde yeniden yargılandı. Daha önce Yahya Köşek'i kasten öldürmekten yargılanıp, 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından bozulan Ali İhsan Kılıç, bu kez aynı suçtan yeni bir ceza aldı. Savunmasını yapan sanık Ali İhsan Kılıç'ın sözleri ise pes dedirtti.