İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…

İZMİR KÜKRÜYOR!

Deprem oldu çatır çutur ses geldi resmen

Yerden bir ses geldi öncesinde, aklım gitti!

Sanki bir bomba patladı o nasıl ses nasıl bir depremdi!

Ürpertici sesle yine deprem oldu. Ses olayı çok korkunç ya.

Kim demiş deprem sallar diye, İzmir depremleri sallamaktan ziyade kükrüyor!