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İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…
Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:34
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
12:42
İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…
İzmir, güne depremle başladı. Merkez üssü Buca'da yerin 10,19 kilometre derinliğinde 3.9 şiddetinde deprem yaşandı. Panikleyen halk sokaklara aktı. Vatandaşların sosyal medya paylaşımları ise yaşanan korkunun kanıtıydı: Çatır çutur ses geldi! Sanki bomba patladı!