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Haberler Yaşam İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…
Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:42

İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…

İzmir, güne depremle başladı. Merkez üssü Buca'da yerin 10,19 kilometre derinliğinde 3.9 şiddetinde deprem yaşandı. Panikleyen halk sokaklara aktı. Vatandaşların sosyal medya paylaşımları ise yaşanan korkunun kanıtıydı: Çatır çutur ses geldi! Sanki bomba patladı!

İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…

Türkiye 6 Şubat günü yaşanan asrın felaketiyle birlikte bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili etkiledi.

İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…

Korkunun adresi ise bu kez İzmir'di. Buca'da saat 08.53'te olan depremin yerin 10,19 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde yaşanan deprem, herkesi panikletti. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, can ve mal kaybının olmadığı belirlendi.

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İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…

Sarsıntının etkisiyle sokaklara dökülen İzmirliler ise uzun bir süre evlerine giremedi.

İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…

Yaşanan korkuyu, sosyal medya paylaşımları gözler önüne serdi. İzmirliler, sarsıntı sırasında yerden çatır çutur ses geldiğini hatta kükremeye benzer sesler duyduklarını da söyledi.

İzmir’de korkutan deprem! Vatandaşlar o anları anlattı: Yerden çatır çutur ses geldi! İzmir resmen kükredi…

İZMİR KÜKRÜYOR!

Deprem oldu çatır çutur ses geldi resmen

Yerden bir ses geldi öncesinde, aklım gitti!

Sanki bir bomba patladı o nasıl ses nasıl bir depremdi!

Ürpertici sesle yine deprem oldu. Ses olayı çok korkunç ya.

Kim demiş deprem sallar diye, İzmir depremleri sallamaktan ziyade kükrüyor!

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