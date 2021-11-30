İzmir’de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? 30 Kasım İzmir’de eğitime ara verildi mi, okullar tatil mi?

İzmir'de okullar tatil mi sorusu sabah saatleriyle beraber gündeme taşındı. Geçtiğimiz gün yurdun özellikle batı kesimlerinde etkili olan kuvvetli fırtına İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli gibi birçok ilde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Saatte 110 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle vapur seferleri de geçici olarak durdurulmuştu. Gözler şimdi valilik açıklamasında "İzmir'de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Sakarya ve Kocaeli gibi lodostan etkilenen illerde okulların tatil olduğu bildirilmişti. Peki, İzmir'de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? İşte detaylar...