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Haberler Yaşam İzmir’de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? 30 Kasım İzmir'de eğitime ara verildi mi, okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:40

İzmir’de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? 30 Kasım İzmir'de eğitime ara verildi mi, okullar tatil mi?

İzmir'de okullar tatil mi sorusu sabah saatleriyle beraber gündeme taşındı. Geçtiğimiz gün yurdun özellikle batı kesimlerinde etkili olan kuvvetli fırtına İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli gibi birçok ilde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Saatte 110 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle vapur seferleri de geçici olarak durdurulmuştu. Gözler şimdi valilik açıklamasında "İzmir'de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Sakarya ve Kocaeli gibi lodostan etkilenen illerde okulların tatil olduğu bildirilmişti. Peki, İzmir'de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

İzmir’de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? 30 Kasım İzmir’de eğitime ara verildi mi, okullar tatil mi?

İzmir'de okullarda bugün eğitimin devam edip etmeyeceği konusu araştırılmaya başlandı. Lodos nedeniyle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği ifade edilmişti. Hal böyleyken İzmirliler yaşadıkları şehirde de böyle bir karar alıp alınmayacağını sorguluyor. Bu noktada "İzmir'de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İzmir'de okullarla ilgili son dakika gelişmeleri...

İzmir’de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? 30 Kasım İzmir’de eğitime ara verildi mi, okullar tatil mi?

OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

İzmir Valiliği tarafından henüz bir karar alınmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

LODOS EGE'Yİ DE VURDU

Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı.

Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.

Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor

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İzmir’de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? 30 Kasım İzmir’de eğitime ara verildi mi, okullar tatil mi?

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü.

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti.

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Ege genelinde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir ve Manisa'da ulaşımda aksamalar yaşandı, çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi olaylara ekipler müdahale etti.

Öğle saatlerine doğru etkisini artıran lodos nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferlerde gecikme yaşandı.

İzmir Alsancak Limanı'nda da yük ve konteyner gemilerinin liman içine giriş çıkışları geçici süreyle durduruldu.

Çeşme ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taşkınları oluşurken, bir tekne hasar gördü.

Tire ilçesinde de KYK Erkek ve Kız Yurdu binasının çatısında fırtına dolayısıyla hasar oluştu. Çatının ön bölümünün kalkarak arkaya katlanması sonrası güvenlik tedbiri alındı.

İzmir’de okullar tatil mi oldu, bugün okul var mı, yok mu? 30 Kasım İzmir’de eğitime ara verildi mi, okullar tatil mi?

Manisa
Manisa'da da fırtına, 4 ilçede 6 ağacın devrilmesine ve trafik kazalarına neden oldu.

Şehzadeler ilçesinde fırtınanın etkisiyle kontrolden çıktığı belirtilen 45 AFV 068 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmadı.

Alaşehir ilçesinde de bir okulun bahçesindeki yaklaşık 50 yıllık çam ağacı, ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi. Ağaç yıkıldığı sırada çocukların bahçede olduğu belirtildi.

Turgutlu, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde belediye ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve dallarının kaldırılması için çalışma yaptı.

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