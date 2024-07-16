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İzmir'de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
08:12
İzmir'de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...
İzmir'de, tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile arkadaşı İnanç Öktemay'ın (44), yağmurda elektrik akımına kapılarak öldükleri olayla ilgili haklarında kararı verilen 29 kişiden 20'si gözaltına alındı. Google haritalarda ise 3 ay önce kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü.