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Haberler Yaşam İzmir'de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 08:12

İzmir'de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...

İzmir'de, tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile arkadaşı İnanç Öktemay'ın (44), yağmurda elektrik akımına kapılarak öldükleri olayla ilgili haklarında kararı verilen 29 kişiden 20'si gözaltına alındı. Google haritalarda ise 3 ay önce kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...

İzmir'de geçen Cuma günü meydana gelen şiddetli yağışta, şehrin kalbi Konak'ta, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan ikinci el antika eşya alım satımı yapan, amatör müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

İzmir’de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...

Olayla ilgili soruşturmada, bilirkişi ön raporuna göre haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 20'si gözaltına alındı.

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İzmir’de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtildi.

İzmir’de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...

Diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İzmir’de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...

İHMAL GOOGLE HARİTALARINA YANSIDI

Google haritalarda 3 ay önce yani Nisan 2024'te kayda geçen fotoğraflarda 2 kişinin hayatını kaybettiği noktadaki mazgalın bitişiğinde elektrik kablosunun açıkta durduğu görüldü.

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