İzmir’de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli bir şube müdürü, 3 kontrolör ile Gediz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ve işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtildi.



