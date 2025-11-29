Haberler
İzmir'de sağanak: Körfezin rengi değişti! Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti
Giriş Tarihi: 29.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:53
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü.