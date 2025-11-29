Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.11.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:53

İzmir'de sağanak: Körfezin rengi değişti! Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede dün öğle saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.

Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Belediye ekipleri ise suları tahliye etmek için çalışma yürütüyor.

Öte yandan İzmir kent merkezinde de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağışın ardından bazı noktalarda oluşan su birikintileri trafikte aksamaya neden oluyor.

İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü.

Derelerden denize akan çamurlu suyun neden olduğu renk değişimi dron ile görüntülendi