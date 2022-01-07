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Haberler Yaşam İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 08:14

İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...

İzmir'de tartıştığı torunu Halit Nurtop'u (40) av tüfeğiyle öldüren Hüseyin Nurtop'a (94) ev hapsi verildi. Hüseyin Nurtop'un ifadesinde, "Korkutmak için havaya ateş etmek istedim ama yaşlı olduğum için tüfeğin kontrolünü kaybettim" dediği belirtildi. Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

DHA
İzmir’de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...

TORUNUNU ÖLDÜREN 94 YAŞINDAKİ DEDEYE EV HAPSİ!

Olay, Salı günü öğle saatlerinde Bayındır ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Nurtop ile torunu Halit Nurtop arasında tartışma çıktı.

İzmir’de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...

Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Nurtop, torununa av tüfeğiyle ateş açtı. Halit Nurtop, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kaldı, Hüseyin Nurtop ise jandarmaya haber verdi.

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İzmir’de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halit Nurtop'un öldüğü belirlendi.

İzmir’de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...

Nurtop'un cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hüseyin Nurtop ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Halit Nurtop, ilçede toprağa verildi.

İzmir’de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...

'HEM KÖYLÜLERE HEM BİZE ZORLUK ÇIKARIYORDU'

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Nurtop'un, jandarmadaki ifadesinde, "Torunum sık sık kendini kaybedip hem köylüye hem de ailesine zorluk çıkarıyordu.

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