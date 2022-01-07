HaberlerYaşamİzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:14Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 08:14
İzmir'de torununu öldüren 94 yaşındaki dedenin cezası belli oldu...
İzmir'de tartıştığı torunu Halit Nurtop'u (40) av tüfeğiyle öldüren Hüseyin Nurtop'a (94) ev hapsi verildi. Hüseyin Nurtop'un ifadesinde, "Korkutmak için havaya ateş etmek istedim ama yaşlı olduğum için tüfeğin kontrolünü kaybettim" dediği belirtildi. Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.