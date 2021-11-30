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Haberler Yaşam İzmir’de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:41

İzmir’de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji hava durumu uyarıları peş peşe gelirken İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İzmir hava durumu uyarısında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekildiği vurgulandı. Milyonlarca veli ve öğrenci ise bugün okullar tatil olunca 1 Aralık İzmir'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arar oldu. Peki İzmir'de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de yarın okullar tatil olacak mı?

İzmir’de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından İzmir'de fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Şiddetli fırtınanın etkili olması ile beraber '' İzmir'de yarın okullar tatil mi?'' sorusu akıllara geldi. Büyükşehirlerimizde yaşanan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan okullar tatil haberine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurdun büyük bir kesiminde soğuk havalar devam edecek. Peki İzmir'de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de yarın okullar tatil olacak mı?

İzmir’de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı?

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir Valiliği'nden okullar tatil haberi ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. 1 Aralık Çarşamba günü İzmir'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İzmir Valiliği'nden olası bir açıklama yapılması halinde haberimizin ayrıntılarında yer alacaktır.

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İzmir’de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı?

İZMİR'DE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ!

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle, deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşanırken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlandı.

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. Etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti.

İZMİR HAVA DURUMU

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir’de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı?
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