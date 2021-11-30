Meteoroloji hava durumu uyarıları peş peşe gelirken İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İzmir hava durumu uyarısında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekildiği vurgulandı. Milyonlarca veli ve öğrenci ise bugün okullar tatil olunca 1 Aralık İzmir'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arar oldu. Peki İzmir'de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir'de yarın okullar tatil olacak mı?