İzmir’de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı?

İZMİR'DE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ!

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle, deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşanırken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlandı.

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. Etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti.

İZMİR HAVA DURUMU

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Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.