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Giriş Tarihi: 20.12.2021 08:53Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 08:54
İzmir'de yeğeni Eymen Kara'nın ölümüne neden olmuştu! O haladan şok hareket...
İzmir'de 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın, halasının kullandığı cipin altında kalıp hayatını kaybetmesinin ardından açılan davanın ilk celsesi görüldü. Hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle tutuksuz sanığın katılmadığı duruşmada konuşan Eymen'in babası Adem Kara, "Eymen'in mevlüdünde balkonda neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bunun üzerine ben de onu evimden çıkarmıştım" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...