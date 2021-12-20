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Haberler Yaşam İzmir'de yeğeni Eymen Kara'nın ölümüne neden olmuştu! O haladan şok hareket...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 08:54

İzmir'de yeğeni Eymen Kara'nın ölümüne neden olmuştu! O haladan şok hareket...

İzmir'de 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın, halasının kullandığı cipin altında kalıp hayatını kaybetmesinin ardından açılan davanın ilk celsesi görüldü. Hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle tutuksuz sanığın katılmadığı duruşmada konuşan Eymen'in babası Adem Kara, "Eymen'in mevlüdünde balkonda neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bunun üzerine ben de onu evimden çıkarmıştım" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! O haladan şok hareket...

Bunun üzerine Z.A., yeğeniyle birlikte rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Z.A.'nın kullandığı cipten indiği sırada eli kapıya sıkıştı.

İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! O haladan şok hareket...

Yeğenini fark etmeyen Z.A., ciple hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp korkunç şekilde yaşamını yitirdi.

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İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! O haladan şok hareket...

Minik Eymen'in yaşamını yitirdiği o anlar ise otoparkın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! O haladan şok hareket...

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir’de yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! O haladan şok hareket...

Hazırlanan iddianamede sanık Z.A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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