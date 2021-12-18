HaberlerYaşamİzmir'deki depremde tüm Türkiye'nin içini acıtmıştı: Ayda bebekten haber var!
Giriş Tarihi: 18.12.2021 07:33Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 07:35
İzmir'deki depremde tüm Türkiye'nin içini acıtmıştı: Ayda bebekten haber var!
İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin 5 yaşına girdi. Baba Uğur Gezgin kızı Ayda'nın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile kutladı. Uğur Gezgin, 'Bugün günlerden Ayda' etiketiyle Ayda'nın gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını 'İyi ki doğdun' meleğim notuyla paylaştı.