Haberler Yaşam İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!

Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:32

İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!

İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından sonra ortalık miras yüzünden karıştı. Kasım Pırlant'ın İzmir 25. Noterliği'nde 12 Haziran 2012'de yapılan vasiyetnameye göre tüm mal varlığını eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bırakmasının ardından babalık davası açan ABD'li kardeşler Henry Kevin ve Candice Jackson da mirasın peşine düştü. Babalık davası için alınan DNA örneklerinin sonucu beklenirken, Jackson kardeşler İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Kasım Pırlant'ın 6 kardeşine tereke tespit davası açtı. İşte detaylar...