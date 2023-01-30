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Haberler Yaşam İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!
Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:32

İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!

İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından sonra ortalık miras yüzünden karıştı. Kasım Pırlant'ın İzmir 25. Noterliği'nde 12 Haziran 2012'de yapılan vasiyetnameye göre tüm mal varlığını eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bırakmasının ardından babalık davası açan ABD'li kardeşler Henry Kevin ve Candice Jackson da mirasın peşine düştü. Babalık davası için alınan DNA örneklerinin sonucu beklenirken, Jackson kardeşler İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Kasım Pırlant'ın 6 kardeşine tereke tespit davası açtı. İşte detaylar...

Ceyhan TORLAK
İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!

Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!

69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!

Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.

İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!

TÜM MALLARINI VASİYETNAMEYLE ESKİ EŞİNE BIRAKTI
Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetnameye SABAH ulaşmıştı. Emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.

İzmirli emlak kralı öldü! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşine düştü!

Pırlant vasiyetnameye göre Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, bankalar hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktığı ortaya çıkmıştı.

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