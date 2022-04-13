İzmit’teki vurguncu çift için istenen ceza belli oldu: Lüks paylaşımları skandalı ortaya çıkarmıştı

İddianamede, yapılan soruşturma kapsamında müştekiler arasındaki M.Z.'nin yatırdığı parayı 2 katı olarak geri aldığı bilgisi de yer aldı. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, M.Z. ile Murat İnce arasında gerçekleşen 4 para transferi işleminde, M.Z. toplam 500 bin 674 TL gönderdi, Murat İnce ise karşılığında 1 milyon 58 bin 905 TL verdi.

Müştekiler arasında bulunan M.B.'nin kendi şahsi hesabı ve yönettiği şirketin hesabından gerçekleştirdiği çok sayıda para transferi işleminin toplam hacmi 9 milyon TL'ye ulaştı. Murat İnce ile arasında sürekli para alışverişi gerçekleşen M.B., bilirkişi raporuna göre 632 bin 895 TL zarar etti.