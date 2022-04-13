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İzmit'teki vurguncu çift için istenen ceza belli oldu: Lüks paylaşımları skandalı ortaya çıkarmıştı
Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:08
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
12:10
İzmit'teki vurguncu çift için istenen ceza belli oldu: Lüks paylaşımları skandalı ortaya çıkarmıştı
İzmit'te bir sigorta firmasında çalışan Murat İnce ile eşi Buse İnce'nin 9 milyonluk vurgunu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çift hakkında hazırlanan iddianamede istenen ceza belli oldu. İddianamede ayrıca, 9 milyonluk vurgun hakkında dikkat çekici detaylar da yer aldı.