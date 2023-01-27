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Haberler Yaşam Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023: 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:43

Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023: 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 1680 sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi ise Jandarma astsubay alımı sonuçları için resmi açıklama bekleniyor. Yapılan resmi açıklamaya göre; kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır. Peki; 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023...

Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023: 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı?

Jandarma astsubay alımı sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından yapılacak değerlendirmelerin ardından 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları erişime açılacak. Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları e-Devlet giriş sayfasıyla öğrenilecek.

Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023: 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın başvuru sonuçlarına ilişkin bir tarih açıklaması bulunmuyor.

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra başvuru sonuçları https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanacak.

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Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023: 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı?

KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK

Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023: 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı?

ADAYLAR FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINA KATILACAK

Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023: 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı?

SON AŞAMA SÖZLÜ MÜLAKAT

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi, beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden yapılır.

Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

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