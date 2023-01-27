SON AŞAMA SÖZLÜ MÜLAKAT

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi, beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden yapılır.

Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.