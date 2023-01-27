Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 1680 sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi ise Jandarma astsubay alımı sonuçları için resmi açıklama bekleniyor. Yapılan resmi açıklamaya göre; kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır. Peki; 1680 Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları 2023...