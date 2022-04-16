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Haberler Yaşam Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı | 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 16.04.2022 00:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 00:55

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı | 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?

7/24 esasıyla emniyet ve asayiş hizmeti veren silahlı kolluk kuvveti Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) lojistik alt branşlı 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Başvuruda bulunmak isteyenler "Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı" detaylarını merak ederek Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı | 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?

"Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı" geçtiğimiz günler JGK tarafından yapılan lojistik alt branşlı 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı ilanının ardından başvuru yapmak isteyenler Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ekranı, ve başvuru şartları bilgileri şöyle;

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı | 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?

GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. Toplam temin miktarının %2'si (5 kontenjan) Tablo-1'de belirtiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır.

Sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

b. Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 08-24 Nisan 2022 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

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Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı | 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı | 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı | 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur?

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5'deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

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