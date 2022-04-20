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Giriş Tarihi: 20.04.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 13:57

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2022: Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

8 Nisan'da başlayan Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları devam ediyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı 250 lojistik alt branşında olacak. Başvuru şartlarına dair bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak ve kılavuzda yer alacak. Başvurular belirtilen tarihler arasında online olarak internet üzerinden alınacak. Peki Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu ve tüm bilgiler…

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2022: Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Resmi Gazetede yer alan alım ilanına göre Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden girilerek yapılıyor. 8 Nisan'da başlayan başvurular devam ederken başvurusunu henüz gerçekleştirmeyenler sorgulamalarını sürdürüyor. Peki Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı 2022

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2022: Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2022: Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5'deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2022: Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2003 (dahil)- 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından "Uzman Erbaş Olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak,

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 08 Nisan 2022 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

h. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu 2022: Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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