Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula: JSGA ile Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir?

(3) Nitelik belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Tablo-5'de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, [Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini eğitim gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, bantlı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir. Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır. (Nitelik belgesini yanında getirmeyen sözleşmeli erbaş ve erler ile silahaltında bulunan erbaş ve erler sınava kabul edilmeyecektir.)]

(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış, ön lisans için YÖK tarafından onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti.

(5) Öğrenim Durum Belgesi (diploma), (e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti)

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi, (Aslı veya e-devlet çıktısı)