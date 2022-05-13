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Haberler Yaşam Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula: JSGA ile Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 22:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 22:11

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula: JSGA ile Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir?

7/24 esasıyla görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında çalışmak üzere lojistik alt branşlı uzman erbaş alımı için adaylardan başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru sonuçları komutanlığın e-devlet sayfası üzerinden adaylara duyuruldu. Bu bilgiler ışığında "Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula" sayfasına erişmek isteyenler yoğun şekilde Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir? sorularına cevap arıyor. Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula sayfası ve tüm bilgiler.

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula: JSGA ile Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından alımı yapılacağı duyurularak başvuruları alınan lojistik branşlı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından sonuçları öğrenmek isteyenler "Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula" sayfasına erişmek amacıyla Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR - ÖĞRENİLİR?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama sayfası ve diğer tüm bilgiler şöyle;

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula: JSGA ile Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir?

UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ

BELGELER:

a. Adaylar seçme sınavlarına gelirken, Tablo-7'de örneği bulunan bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getirecektir.

b. Adaylar sınava gelirken yanlarında;

(1) Başvuru belgesi: İnternetten (https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) yapılan başvuruya ait "Aday Bilgi Formu"nun bilgisayar çıktısı,

(2) Nüfus cüzdanı: Aslı (Yeni çipli kimlik kartı),

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Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula: JSGA ile Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir?

(3) Nitelik belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Tablo-5'de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, [Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini eğitim gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, bantlı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir. Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır. (Nitelik belgesini yanında getirmeyen sözleşmeli erbaş ve erler ile silahaltında bulunan erbaş ve erler sınava kabul edilmeyecektir.)]

(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış, ön lisans için YÖK tarafından onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti.

(5) Öğrenim Durum Belgesi (diploma), (e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti)

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi, (Aslı veya e-devlet çıktısı)

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula: JSGA ile Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir?

(7) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; herhangi bir sağlık kuruluşundan hastalığı bulunmadığını bildirir "Durum bildirir tek hekim imzalı sağlık raporu" belgesi, (Mevzuatta belirtilen geçerlilik süresi içerisinde alınmış olan)

(8) Fiziki yeterlilik testi esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya ait olup, adaylar Tablo-8'deki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.

(9) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev süresini tamamlamış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan birliklerinden alacakları ilk sözleşme belgeleri ile birlikte sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.) İlk sözleşme başlangıç tarihini gösterir belgeyi getirmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgula: JSGA ile Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl, sorgulanır - öğrenilir?

(10) Askerlik hizmetini yapmayanlar için, örneği Tablo-9'da bulunan "Muvafakat Yazısı Örneği"ni (İmzalı olacak ve belge incelemesindeki görevli personele teslim edilecektir) getirecektir.

(11) Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası vb. belgelere sahip olan adaylar, ayrıca bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.

(12) Hangi branşa dair tercih yapılmışsa onunla ilgili istenen tüm belgelerin aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisini getirecektir. Eksik/hatalı belge getirenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

(13) E-devlet uygulamasından alınan karekodlu SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) hizmet döküm belgesi.

(14) Belge incelemesi ve sınav sonucunda 2, 4, 5, 6, 11 ve 13 numaralı belgeler adaya iade edilecektir.

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