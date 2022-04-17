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Jandarma Uzman Erbaş Alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur? JGK Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı 2022
Giriş Tarihi: 17.04.2022 13:21
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
13:21
Jandarma Uzman Erbaş alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere Jandarma Genel Komutanlığı lojistik alt branşlı 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Kurum bünyesinde görev almak isteyenler, Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı" detaylarını merak ederek Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl başvurulur soruları üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar;