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Haberler Yaşam Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:55

Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!

Depremler ülkemizin kaçınılmaz gerçeği haline gelmiş durumda. Uzmanlar son zamanda meydana gelen depremler konusunda uyarılarda bulunuyor. Son depremler Marmara depremini tetikliyor mu? Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoşinori özellikle 4 bölgeye dikkat çekerek ülkemizdeki deprem riskini değerlendirdi.

Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi’ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!

Geçtiğimiz aylarda Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi daha önceden tahmin ettiğini söyleyen Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, yeni uyarılarda bulundu.

Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi’ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!

4 BÖLGE İÇİN DEPREM UYARISI

Yoşinori, 4 bölge için deprem uyarısında bulunarak, özellikle İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de deprem beklediğini söyledi

Japon deprem uzmanı 4 bölge için uyardı: "Marmara bölgesinde her an deprem olabilir" | Video

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Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi’ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!

Ege Bölgesi'nde, 7'nin üzerinde deprem beklemediğini söyleyen Moriwaki, Ege'nin diğer bölgelere nazaran fay hattının ince ince kısa ve yatay olduğunu da belirtti.

Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi’ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!

Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan depremlerle ilgili neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Moriwaki, "Çanakkale'de 2024 yılında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi’ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!

ÇANAKKALE BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bu bölgede günde 20-30 kere küçük depremler oluyor ama ileride büyük bir deprem olabilir. Çanakkale tarafınında tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan küçük depremler olabilecek büyük depremlerin önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.

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