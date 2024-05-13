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Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
15:55
Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!
Depremler ülkemizin kaçınılmaz gerçeği haline gelmiş durumda. Uzmanlar son zamanda meydana gelen depremler konusunda uyarılarda bulunuyor. Son depremler Marmara depremini tetikliyor mu? Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoşinori özellikle 4 bölgeye dikkat çekerek ülkemizdeki deprem riskini değerlendirdi.