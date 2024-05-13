Japon Deprem Uzmanı, Marmara Bölgesi’ne dikkat çekti: 4 bölge için deprem uyarısı!

ÇANAKKALE BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bu bölgede günde 20-30 kere küçük depremler oluyor ama ileride büyük bir deprem olabilir. Çanakkale tarafınında tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan küçük depremler olabilecek büyük depremlerin önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.