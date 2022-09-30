JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine çeşitli branşlarda toplam 7 bin 500 uzman erbaş alımı için başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında alındı. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Başvuruda bulunan binlerce aday, ''JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…