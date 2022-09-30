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Haberler Yaşam JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.09.2022 22:57 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 23:12

JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine çeşitli branşlarda toplam 7 bin 500 uzman erbaş alımı için başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında alındı. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Başvuruda bulunan binlerce aday, ''JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli erbaş alımı yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu alım için başvurular 26 Eylül 2022 tarihinde sona ererken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Konutanlığı (JGK) 7 bin 500 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. İşte, JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ile ilgili son durum...

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JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma Genel Konutanlığı (JGK) 7 bin 500 uzman erbaş alımı başvuruları, 26 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. Ancak JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ile ilgili resmi bir tarih açıklaması gelmedi.

Jandarma 7500 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden duyurulacak.

JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA ÇAĞIRILMA ESASLARI

a. Başvuruların alınmasını müteakip adaylar KPSS puanları doğrultusunda kendi içlerinde sıralanır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama, genel için belirlenmiş taban puanının en az %80'ini almış olmak kaydıyla diğer adaylardan ayrı olarak yapılır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere Tablo-1'deki kontenjan miktarının (10) katı aday sınava çağrılacağından son adayın puanının kendinden sonraki ile eşit olması durumunda eşitliğin bozulduğu adaya kadar olan kısım seçme sınavlarına çağırılır.

b. Adayların başvuru yapılabilmesi maksadıyla Tablo-1'de alt branşlara ait kontenjanlar belirtilmiş olup, belirtilen kontenjanlara Tablo (2-5)'teki kriterleri taşıyan adaylar müracaat edebileceklerdir.

c. Öğrenim seviyelerine göre boş kalan kontenjanlar sırasıyla bir alt seviyeye, en altta boş kalan kontenjan ise sırasıyla bir üst seviyeye aktarılacaktır.

JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ç. Ortaöğretim(lise) veya dengi okul, ön lisans ve lisans mezunları için KPSS notu istenir. İlköğretim veya dengi okul mezunları için istenmez. KPSS notu olan adaylarda seçme sınavlarına çağrı KPSS'den almış oldukları puana göre yapılır.

d. KPSS notu ile ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans eğitim seviyelerinde başvuru yapan adaylarda KPSS notu yüksek olanlara (yüksek olandan başlamak suretiyle sırasıyla), ilköğretim(ortaokul) seviyesinde lojistik branşına başvuru yapan adaylarda ise yaşı büyük olan adaylara (en büyük doğumludan itibaren sırasıyla) öncelik verilecektir.

e. İlköğretim(ortaokul) mezunları için zorunlu olarak istenen belgelere [Ustalık, kalfalık, iş yeri açma belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı) (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) veya mesleki yeterlilik belgesi (geçerlilik süresi dolmamış)] sahip olmayan adaylar kontenjana dahil edilmeyecek ve sınavlara çağrılmayacaktır.

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