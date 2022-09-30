JKG Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022: JGK Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA ÇAĞIRILMA ESASLARI

a. Başvuruların alınmasını müteakip adaylar KPSS puanları doğrultusunda kendi içlerinde sıralanır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama, genel için belirlenmiş taban puanının en az %80'ini almış olmak kaydıyla diğer adaylardan ayrı olarak yapılır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere Tablo-1'deki kontenjan miktarının (10) katı aday sınava çağrılacağından son adayın puanının kendinden sonraki ile eşit olması durumunda eşitliğin bozulduğu adaya kadar olan kısım seçme sınavlarına çağırılır.

b. Adayların başvuru yapılabilmesi maksadıyla Tablo-1'de alt branşlara ait kontenjanlar belirtilmiş olup, belirtilen kontenjanlara Tablo (2-5)'teki kriterleri taşıyan adaylar müracaat edebileceklerdir.

c. Öğrenim seviyelerine göre boş kalan kontenjanlar sırasıyla bir alt seviyeye, en altta boş kalan kontenjan ise sırasıyla bir üst seviyeye aktarılacaktır.