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Haberler Yaşam Kaan Urgancıoğlu’nun oğlunun isminin anlamı ne? ARDIÇ isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran’da geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:54

Kaan Urgancıoğlu’nun oğlunun isminin anlamı ne? ARDIÇ isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran’da geçiyor mu?

Kanal D'nin her Pazar ekrana gelen dizisi Yargı'da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde baba oldu. Ünlü oyuncu Burcu Denizer'le nikah masasına oturmuştu. Çift bebeklerini kucağına aldı. Sağlıklı erkek bir bebeğe sahip olan çiftin bebeğine ne isim verdiği merak konusuydu. Çift bebeklerine Ardıç ismini verdiler. Ardıç isminin anlamı çok merak edilip araştırılmaya başladı, birçok kişi "Ardıç isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran'da geçiyor mu" araştırmalarına başladı. Ardıç isminin anlamı, nereden geldiği ve Kuran'da geçip geçmediği haberimizin detaylarında…

Kaan Urgancıoğlu’nun oğlunun isminin anlamı ne? ARDIÇ isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran’da geçiyor mu?

Ünlü oyuncu oğluna Ardıç ismini verdikten sonra isim sosyal medyada oldukça konuşuldu. Birçok kişi ismin anlamını araştırmaya başladı. Ardıç isminin anlamının ne olduğuna dair sorular sürerken çocuklarına bu ismi koymak isteyen çiftler tarafından "Ardıç isminin anlamı ne, nereden geliyor ve Kuran'da geçiyor mu" soruları sorulmaya başladı.

Kaan Urgancıoğlu’nun oğlunun isminin anlamı ne? ARDIÇ isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran’da geçiyor mu?

ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yer alan bilgilere göre Ardıç ismi iki anlama sahip.

1-Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, uvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık.

2- Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı.

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Kaan Urgancıoğlu’nun oğlunun isminin anlamı ne? ARDIÇ isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran’da geçiyor mu?

ARDIÇ İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Ardıç ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kaan Urgancıoğlu’nun oğlunun isminin anlamı ne? ARDIÇ isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran’da geçiyor mu?

ARDIÇ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ardıç ismini kullanan 191 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ardıç ismini kullanan 40 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ardıç ismini kullanan 18 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ardıç ismini kullanan 26 kişi bulunmaktadır.

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