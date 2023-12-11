Haberler Yaşam Kaan Urgancıoğlu’nun oğlunun isminin anlamı ne? ARDIÇ isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran’da geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:54

Kaan Urgancıoğlu’nun oğlunun isminin anlamı ne? ARDIÇ isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran’da geçiyor mu?

Kanal D'nin her Pazar ekrana gelen dizisi Yargı'da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde baba oldu. Ünlü oyuncu Burcu Denizer'le nikah masasına oturmuştu. Çift bebeklerini kucağına aldı. Sağlıklı erkek bir bebeğe sahip olan çiftin bebeğine ne isim verdiği merak konusuydu. Çift bebeklerine Ardıç ismini verdiler. Ardıç isminin anlamı çok merak edilip araştırılmaya başladı, birçok kişi "Ardıç isminin anlamı ne, nereden geliyor, Kuran'da geçiyor mu" araştırmalarına başladı. Ardıç isminin anlamı, nereden geldiği ve Kuran'da geçip geçmediği haberimizin detaylarında…