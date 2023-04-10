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Giriş Tarihi: 10.04.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 06:49

BUGÜN KABİNE VAR MI, YAPILACAK MI? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Nisan 2023 Kabine Toplantısı konuları ve gündemi araştırılıyor!

Kabine bugün toplanacak mı merak konusu. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni kararlar için bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Deprem bölgesi için alınacak kararlar başta olmak üzere birçok dosyada yeni açıklamalar bekleniyor. Kabine Toplantısı konuları ve gündemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplantının yapılması halinde Başkan Erdoğan Kabine kararları ve sonuçlarını paylaşacak. Peki, 10 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler…