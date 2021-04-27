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Haberler Yaşam Kabine sonrası kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusunun yanıtı belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 07:50 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 07:52

Kabine sonrası kreşler ve ? Anaokulları ve sorusunun yanıtı belli oldu!

Son gerçekleştirilen sonrası gündeme dair önemli konular netlik kazandı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 29 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulaması yapılacak. Bu kapsamda; bu tarihler arasında uygulanacak olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle anaokulları ve kreşlerin son durumu, veliler tarafından merak edildi. Bu bakımdan; kreşler ve ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında anaokulları ve kreşler kapalı mı olacak gibi soruların yanıtları ise Kabine Toplantısı sonrası açıklanan kararlar neticesinde belli oldu.

Kabine sonrası kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusunun yanıtı belli oldu!

, gibi soruların yanıtları 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen son sonrası belli oldu. Artan vaka sayılarının önüne geçilmesi kapsamında uygulanacak. Belirtilen tarihlerde uygulanacak olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle veliler anaokulları ve , sokağa çıkma yasağında kreşler ve gibi sorulara yanıt arıyorlar. İşte okul öncesi, anaokulları ve kreşlerin son durumu!

Kabine sonrası kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusunun yanıtı belli oldu!

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPATILDI MI? İŞTE YENİ KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Kabine sonrası kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusunun yanıtı belli oldu!

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Kabine sonrası kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusunun yanıtı belli oldu!

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

Kabine sonrası kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusunun yanıtı belli oldu!

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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