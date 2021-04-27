Kabine sonrası kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapandı mı sorusunun yanıtı belli oldu!

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli konular netlik kazandı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 29 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma uygulaması yapılacak. Bu kapsamda; bu tarihler arasında uygulanacak olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle anaokulları ve kreşlerin son durumu, veliler tarafından merak edildi. Bu bakımdan; kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında anaokulları ve kreşler kapalı mı olacak gibi soruların yanıtları ise Kabine Toplantısı sonrası açıklanan kararlar neticesinde belli oldu.