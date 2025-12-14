Haberler
Yaşam
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da olacak: İşte masadaki konular
Giriş Tarihi: 14.12.2025 15:47
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da olacak: İşte masadaki konular
Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantının ana gündeminin 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için yapılan çalışmalar olması terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Ayrıca kabinede milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret çalışmalarının gündeme gelmesi öngörülüyor.