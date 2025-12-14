Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da olacak: İşte masadaki konular
Giriş Tarihi: 14.12.2025 15:47

Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da olacak: İşte masadaki konular

Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantının ana gündeminin 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için yapılan çalışmalar olması terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Ayrıca kabinede milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret çalışmalarının gündeme gelmesi öngörülüyor.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN
  • ABONE OL
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular

Kabine, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun gündemle toplanacak.

Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular

Toplantı kapsamında terörsüz Türkiye çalışmaları ve terör örgütü SDG'nin tutumu başta olmak üzere birçok konunun masada olması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, SDG'YE İLİŞKİN ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede, Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak.

Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular

Ayrıca, terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların ve Suriye'deki gelişmelerin mercek altına alınması öngörülüyor.

Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI MASADA

Toplantıda, asgari ücret çalışmalarının da gündemde olması bekleniyor.

Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirmede masada yer alacak.

Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular

YASA DIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI İLE MÜCADELE GÜNDEMDE

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınması ve eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışmanın da görüşülmesi gündemde...