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Haberler Yaşam BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022
Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 10:53

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022

Kabine bugün toplanıyor! Beştepe'de gerçekleşecek Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi oldukça yoğun. Ekim ayının ilk toplantısında ekonomiden başörtü düzenlemesine; terörle mücadeleden TOKİ sosyal konut projesine kadar birçok konu başlığı yer alıyor. Vatandaşlar Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Toplantı ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında açıklama yapması bekleniyor. İşte, toplantı tarihi, saati ve konuları hakkında merak edilenler…

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları gündemdeki yerini aldı. İki haftada bir pazartesi günleri gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabinesi bugün de yoğun gündem maddeleri ile toplanıyor. Kabine Toplantısı konuları arasında TOKİ, ekonomi, enflasyonla mücadele gibi başlıkların yer alması bekleniyor. 10 Ekim Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. İşte, Başkan Erdoğan başkanlığındaki kabineye dair merak edilenler…

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 10 Ekim tarihinde yapılacak.

Toplantısının bugün saat 15.30 civarında başlaması bekleniyor.

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BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022

KABİNE TOPLANTISI KONULARI VE GÜNDEM MADDELERİ

Başörtüsü anayasada nasıl yer alacak? Kulislerde konuşulan seçenek ortaya çıkarken, teklif üzerinde süren çalışmaların bugün kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası 'İlk evim ilk iş yerim' projesiyle ilgili de yeni detayları açıklayacağı öğrenildi.

'İlk evim ilk iş yerim' projesi ve başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken gözler bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Kritik kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada detayların ortaya çıkması bekleniyor.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022

TOKİ ARSA VE İŞYERİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başlıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022

DİĞER BAŞLIKLAR

Kabine Toplantısında ayrıca gıda fiyatlarıyla ilgili atılacak adımlar, terörle mücadele, Yunanistan ile yaşanan kriz gibi gündemdeki diğer başlıkların da görüşülmesi bekleniyor.

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