BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022

TOKİ ARSA VE İŞYERİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başlıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.