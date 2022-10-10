BUGÜN KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta toplanıyor? Kabine Toplantısı konuları ve kararları 10 Ekim 2022

Kabine bugün toplanıyor! Beştepe'de gerçekleşecek Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi oldukça yoğun. Ekim ayının ilk toplantısında ekonomiden başörtü düzenlemesine; terörle mücadeleden TOKİ sosyal konut projesine kadar birçok konu başlığı yer alıyor. Vatandaşlar Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Toplantı ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında açıklama yapması bekleniyor. İşte, toplantı tarihi, saati ve konuları hakkında merak edilenler…