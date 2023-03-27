Haberler Yaşam BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 27 Mart 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları bekleniyor!

Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:17

Son dakika Kabine bugün toplanacak mı, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. EYT düzenlemesinin duyurulması ardından deprem konutları, üniversitelerin açılacağı tarih, 7. Yargı paketi, vergi affı başvuruları gibi konular araştırılmaya başladı. Bakanlar Kurulu toplantı takvimi kapsamında iki haftada bir Pazartesi günleri gündem konuları masaya yatırılıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları bu hafta başında da araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 27 Mart 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…