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Haberler Yaşam BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 27 Mart 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:17

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 27 Mart 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları bekleniyor!

Son dakika Kabine bugün toplanacak mı, var mı soruları gündemdeki yerini aldı. EYT düzenlemesinin duyurulması ardından deprem konutları, üniversitelerin açılacağı tarih, 7. Yargı paketi, vergi affı başvuruları gibi konular araştırılmaya başladı. Bakanlar Kurulu toplantı takvimi kapsamında iki haftada bir Pazartesi günleri gündem konuları masaya yatırılıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları bu hafta başında da araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 27 Mart 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 27 Mart 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları bekleniyor!

Kabine Toplantısı bugün var mı sorusu araştırılmaya başladı. Yapılan her toplantı ardından alınan kararlar ve toplantıdan çıkan sonuçlar Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile öğreniliyor. Kabine gündemi toplantının yapılması halinde oldukça yoğun olacak. EYT sonrası deprem bölgesi kararları başta olmak üniversiteler ve yargı paketi gibi konularda beklentiler bulunuyor. 27 Mart Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak konusu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 27 Mart 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı son dakika bugün toplanacak mı merak konusu. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

Geçtiğimiz hafta programda yer almayan Kabine bugün bekleniyor.

Yapılacak ilk toplantıda gündem oldukça yoğun olacak:

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BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 27 Mart 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?

Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak.

Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması da beklenenler arasında.

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 27 Mart 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları bekleniyor!

Deprem sonrası aynı bölgede meydana gelen sel felaketi de Kabine Toplantısı gündeminde yerini alacak.

Ekonomi ve dış politika konuları da dikkat çekiyor.

BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 27 Mart 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konuları bekleniyor!

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Borçlar silinecek:

"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."

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