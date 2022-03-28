Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: 28 Mart 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

Başkan Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine Toplantısı kararları son dakika haberi olarak açıklanıyor. Kabinenin en önemli gündem maddesinin Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi ve terörle mücadele olduğu öğrenildi. Beştepe'deki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Peki 28 Mart 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ile ilgili son bilgiler…