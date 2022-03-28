Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: 28 Mart 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan sıcak temaslar Kabine'de ayrıntılarıyla ele alınacak.

EN ÖNEMLİ BAŞLIK: EKONOMİ

Ekonomide atılacak adımlar; Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de ekonomi de masaya yatırılacak konular arasında. Enflasyonla mücadele Erdoğan ve bakanların ele alacağı mesele olacak. Bunun yanı sıra temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili de Kabine'de görüş alış verişinde bulunulacak.

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELE KABİNEDE MASADA

Terörle mücadele de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD/YPG terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadele adımları ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler bu kapsamda ayrıntılı ele alınacak. Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.