Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

YENİ HAFTANIN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni haftaya ilişkin Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. Son toplantı ise 3 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir…

YOĞUN GÜNDEM MADDELERİ KABİNE TOPLANTISINDA MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ve sonrasında açıklamalarda bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bu haftaki gündeminde birçok farklı alanda çok sayıda kritik başlık bulunuyor. Ekonomik adımlar, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele, meclis çalışmaları ve dış politika olmak üzere işte kabine toplantısının gündemi...