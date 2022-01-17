Yeni haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı tarihi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Omicron varyantı sebebiyle şimdilerde salgına karşı yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı için toplantı sonrası yapılacak açıklamayı bekliyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için bu hafta çok önemli ekonomik adımlar, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele, meclis çalışmaları ve dış politika ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…