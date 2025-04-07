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Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:27

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek olan kritik Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politika başlıkları masaya yatırılacak. Toplantıda özellikle terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyonla ilgili son durum değerlendirilecek. Ramazan Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen son toplantının ardından Erdoğan, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe’de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 24 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunmuş ve çeşitli konulara dair değerlendirmelerini paylaşmıştı. Kabine Toplantıları belirli periyotlarla düzenlenmeye devam ediyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe’de!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanmayacak. 7 Nisan 2025 tarihinde ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek.

Kabine Toplantısı'nın ise gelecek hafta, 14 Nisan 2025 tarihinde yapılması öngörülüyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe’de!

AK PARTİ MYK TOPLANTISINDA GENİŞ GÜNDEM

Yaklaşık bir aylık aranın ardından toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündemi oldukça yoğun. Toplantıda, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yüzde 10 oranındaki ek gümrük vergisi kararı, "terörden arındırılmış bir Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve sokağa çıkma çağrıları detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca, Mali ve İdari İşler, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ile Ekonomi İşleri başkanlıklarının da sunum yapması bekleniyor. MYK'da hem iç politikaya hem de dış gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe’de!

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye'den ithal edilen ürünlere de yüzde 10 ek vergi uygulanacak. Bu yeni düzenlemenin detayları da görüşülecek konular arasında olması bekleniyor. İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginliğin yanı sıra İsrailli bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük açıklamaları ve verilen cevaplar MYK'da ele alınacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe’de!
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