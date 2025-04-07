Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe’de!

AK PARTİ MYK TOPLANTISINDA GENİŞ GÜNDEM

Yaklaşık bir aylık aranın ardından toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündemi oldukça yoğun. Toplantıda, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yüzde 10 oranındaki ek gümrük vergisi kararı, "terörden arındırılmış bir Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve sokağa çıkma çağrıları detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca, Mali ve İdari İşler, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ile Ekonomi İşleri başkanlıklarının da sunum yapması bekleniyor. MYK'da hem iç politikaya hem de dış gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.