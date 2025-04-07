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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe'de!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
09:27
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi için gözler Beştepe'de!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek olan kritik Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politika başlıkları masaya yatırılacak. Toplantıda özellikle terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyonla ilgili son durum değerlendirilecek. Ramazan Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen son toplantının ardından Erdoğan, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, yeni Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?