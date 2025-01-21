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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı, hangi konular görüşülecek?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
12:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısı, Türkiye'nin gündemindeki önemli konuları ele almak üzere bir kez daha toplanıyor. 21 Ocak 2025 tarihinde yapılacak olan toplantının saati ve gündem maddeleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? 21 Ocak Kabine Toplantısı gündem konu başlıkları neler? İşte, detaylar...