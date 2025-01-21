Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı, hangi konular görüşülecek?

KABİNE GÜNDEM KONULARI

Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek.

Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.

Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak.