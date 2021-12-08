Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta başlayacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı gündemin en önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantı tarihi ve saati milyonlarca vatandaş tarafından araştırılırken kritik toplantıda koronavirüs salgınında son durum, vaka sayıları, iş ve dış siyaset, aşı çalışmaları gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki; Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak, ne zaman, bugün mü? İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati ile bilgiler.