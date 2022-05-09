Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta, kararları nelerdir?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 01:47 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 01:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan ve pek çok önemli karara imza atılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor. Sığınmacılar ve ekonomiyle ilgili konuların görüşülmesi beklenen toplantıyla ilgili detayları merak edenler Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü, saat kaçta, kararları nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü, saat kaçta, kararları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.