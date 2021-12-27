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Haberler Yaşam Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:30

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı tarihi ve saati, yeni haftanın ilk gününde araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Gündeme yönelik önemli konuların istişare edildiği kritik toplantı için "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?" sorularına yanıt aranırken gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. En son 20 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda ekonomi ve gündeme dair önemli konular ele alınmış ve sonrasında alınan kararlar kamuoyuna açıklanmıştı.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı, yeni haftanın ilk gününde de önem kazanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kritik toplantıda ekonomi ve gündeme dair önemli konular ele alınıyor. Son olarak 20 Aralık'ta düzenlenen toplantının ardından ise yeni toplantı tarihi merak konusu oldu. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, son olarak 20 Aralık tarihinde bir araya gelmişti. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Bu bilgilere göre bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 3 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, memurlara vergi müjdesi vererek, "Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz" dedi.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
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