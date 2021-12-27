Kabine Toplantısı tarihi ve saati, yeni haftanın ilk gününde araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Gündeme yönelik önemli konuların istişare edildiği kritik toplantı için "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?" sorularına yanıt aranırken gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. En son 20 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda ekonomi ve gündeme dair önemli konular ele alınmış ve sonrasında alınan kararlar kamuoyuna açıklanmıştı.