Kabus görüp babasını katletti! 8 yıllık sır cinayet aydınlatıldı: Akılalmaz plan ortaya çıktı!

KARDEŞLERİN OKULDAN GELİYORUZ YALANINI ÖZEL EKİP ÇÜRÜTTÜ

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından cinayet dosyası tozlu raflardan indirildi. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar inceleyen özel ekip, aile üyelerinin verdiği ifadeler ile dosyada yer alan delillerin çelişkili olduğunu, olayın aile içinde gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine başlayan teknik ve fiziki takip sonucu önemli bir delil elde edildi. O dönem yaşları küçük olan Berat ve Ferhat Elçeoğlu kardeşlerin olay tarihinde yatılı okudukları Şanlıurfa'da olduklarını söyledikleri ancak yapılan çalışmalar sonucunda her iki kardeşinde olay saatinde evlerinde oldukları belirlendi. Kardeşlerin olaydan sonra Şanlıurfa'dan geliyorlarmış süsü verdikleri tespit edildi.