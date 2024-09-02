Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
10:52
Kabus görüp babasını katletti! 8 yıllık sır cinayet aydınlatıldı: Akılalmaz plan ortaya çıktı!
Şırnak'ta 8 yıl önce evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 36 yaşındaki Beşir Elçeoğlu cinayeti kurulan özel ekip tarafından aydınlatıldı. Elçeoğlu'nun o dönem yaşları küçük olan oğulları Berat (25) ve Ferhat Elçeoğlu (24) tarafından öldürülüp, olaya terör süsü verildiği ortaya çıktı. Ferhat Elçeoğlu'nun babasının annesini öldürdüğü yönünde kabus gördüğünü, bunun üzerine kalkıp uyuyan babasını kalbinden bıçakladığı öğrenildi. Elçeoğlu ifadesinde babasının annesine ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdü. Şırnak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden Berat ve Ferhat Elçeoğlu kardeşler tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.