Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor

Üzerine bir tane iğne dahi bulunmayan Zeki Sabuncu'dan 135 bin lirayı aradan geçen 1 senede tahsil edemeyen Taner Sabuncu, "Biyolojik babam olduğunu kanıtladım ancak bu yaşıma kadar babalık sevgisinden uzak kaldım. 26 yaşıma kadar babalık duygusunu yaşayamadım. Bu parayı tahsil edersem bir kısmını kimsesiz çocuklara bağışlayacağım. 135 bin lira onun için çerez parası ama üzerine 1 tane iğne bile olmadığı için tahsil edemiyoruz" diye konuştu.