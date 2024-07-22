Haberler
Yaşam
Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
11:01
Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor
İzmir'de yaşayan Taner Sabuncu (26) ile ablası 359 milyon lira (10 milyon Euro) servete sahip kaçak işadamı Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay, aracılığıyla açılan tazminat davasını da kazanan Taner Sabuncu 135 bin liralık icra takibi başlattı.