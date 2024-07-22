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Haberler Yaşam Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:01

Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor

İzmir'de yaşayan Taner Sabuncu (26) ile ablası 359 milyon lira (10 milyon Euro) servete sahip kaçak işadamı Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay, aracılığıyla açılan tazminat davasını da kazanan Taner Sabuncu 135 bin liralık icra takibi başlattı.

Ceyhan TORLAK
Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor

24 yıl DNA testinden kaçan Zeki Sabuncu, 135 bin lirayı ödememek için bütün mallarını Hollanda'daki evliliğinden olan kızı Reyhan Sabuncu'nun üzerine devretti. Zeki Sabuncu icra tebligatını almamak için köşe bucak kaçarken, 135 bin lirayı ödememek için 40 takla atıyor.

Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor

Üzerine bir tane iğne dahi bulunmayan Zeki Sabuncu'dan 135 bin lirayı aradan geçen 1 senede tahsil edemeyen Taner Sabuncu, "Biyolojik babam olduğunu kanıtladım ancak bu yaşıma kadar babalık sevgisinden uzak kaldım. 26 yaşıma kadar babalık duygusunu yaşayamadım. Bu parayı tahsil edersem bir kısmını kimsesiz çocuklara bağışlayacağım. 135 bin lira onun için çerez parası ama üzerine 1 tane iğne bile olmadığı için tahsil edemiyoruz" diye konuştu.

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Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (53), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden kızı B.S. (32) ve oğlu Taner Sabuncu (26) doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu'nun 10 milyon Euro (359 milyon lira) servete sahip olduğu iddia edildi.

Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor

BABALIK DAVASI AÇTI

Taner Sabuncu ve ablası babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme önceki yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.

Kaçak işadamına babalık davasında yeni gelişme: 135 bin lirayı ödememek için köşe bucak kaçıyor

İLK KEZ YURT DIŞINDA DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Sabuncu, Hollanda polisi tarafından 24 yıl sonra yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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