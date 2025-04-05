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Haberler Yaşam Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 17:50

Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!

Maltepe'de dolandırıcılık şüphelisi Çetin Akkaya'nın yapılan çalışmalar sonucu bir iş merkezinde saklandığı tespit edildi. Olay yerine gelen ekipleri fark eden Akkaya kaçamayacağını anlayınca 4. kattan beton zemine atladı. 60'tan fazla suç kaydı olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, vatandaşların kalp masajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İHA
Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!

Olay, Maltepe'de bulunan bir iş merkezinde dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pendik'te bir dolandırıcılık olayının şüphelisi olan ve polis tarafından aranan Çetin Akkaya, iş merkezinde kızı ve damadının kiraladığı ofiste bir süredir saklanmaya başladı.

Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!

Yaptıkları incelemeler neticesinde Akkaya'nın saklandığı yeri tespit eden polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için ofise geldi. Kapıda polislerin olduğunu fark eden Akkaya, ofisin kapısını kilitleyerek polisin içeri girmesini engelledi.

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Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!

Polisten kaçamayacağını anlayan Akkaya, iş merkezinin 4'üncü katındaki ofisin camından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar gürültüyü duyarak Akkaya'nın yanına koştu.

Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!

İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Akkaya'ya çevredekiler tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!

Akkaya'nın 60'dan fazla suç kaydının olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yaralıya yerde kalp masajı yapıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.