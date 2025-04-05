Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!

Olay, Maltepe'de bulunan bir iş merkezinde dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pendik'te bir dolandırıcılık olayının şüphelisi olan ve polis tarafından aranan Çetin Akkaya, iş merkezinde kızı ve damadının kiraladığı ofiste bir süredir saklanmaya başladı.