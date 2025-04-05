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Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
17:50
Kaçamayacağını anlayınca 4. kattan atladı: Dolandırıcılık şüphelisi hayatını kaybetti!
Maltepe'de dolandırıcılık şüphelisi Çetin Akkaya'nın yapılan çalışmalar sonucu bir iş merkezinde saklandığı tespit edildi. Olay yerine gelen ekipleri fark eden Akkaya kaçamayacağını anlayınca 4. kattan beton zemine atladı. 60'tan fazla suç kaydı olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, vatandaşların kalp masajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.