Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...

"BENİ KAÇIRDILAR, BİR DEPODA TUTUYORLAR"

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi. Aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, G.N.S.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca, olayı duyan G.N.S.'nin yakınları sosyal medyadan paylaşım yaparak, bulunması için yardım çağrısında bulundu. Mavişehir Mahallesi'nde sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunan G.N.S., ailesine teslim edildi.



