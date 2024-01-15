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Haberler Yaşam Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 12:44

Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...

Aydın'ın Didim ilçesinde 17 yaşındaki G.N.S., telefonla annesini arayarak, çalıştığı kuaförün önüne yanaşan bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırılıp alıkonulduğunu söyledi ve yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı sokakta tek başına buldu. Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, kaçırılma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlanmadığını belirterek, iddiaların hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğunu söyledi.

DHA
Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...

Aydın'ın Didim ilçesinde annesini telefonla arayarak kaçırılıp bir depoda alıkonulduğunu söyleyen G.N.S. (17), polis ekipleri tarafından sokakta tek başına bulundu. Kaçırılma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlanmadığı ve iddiaların genç kız tarafından hazırlanan senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...

"BENİ KAÇIRDILAR, BİR DEPODA TUTUYORLAR"

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi. Aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, G.N.S.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca, olayı duyan G.N.S.'nin yakınları sosyal medyadan paylaşım yaparak, bulunması için yardım çağrısında bulundu. Mavişehir Mahallesi'nde sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunan G.N.S., ailesine teslim edildi.

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Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...

KAÇIRILMA OYIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Polis ekipleri G.N.S.'yi Didim Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. G.N.S. polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi. G.N.S., ailesine teslim edildi. Polis, genç kızın ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yapılan araştırmada kaçırılma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...

"SENARYODAN İBARET..."

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunan G.N.S isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S., tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

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