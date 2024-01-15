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Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
12:44
Kaçırıldığını söylemişti! Gerçek ortaya çıktı: Senaryodan ibaret...
Aydın'ın Didim ilçesinde 17 yaşındaki G.N.S., telefonla annesini arayarak, çalıştığı kuaförün önüne yanaşan bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırılıp alıkonulduğunu söyledi ve yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı sokakta tek başına buldu. Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, kaçırılma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlanmadığını belirterek, iddiaların hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğunu söyledi.