Haberler Yaşam 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler? A milli takım maç tarihleri

Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:22

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler? A milli takım maç tarihleri

Filenin Sultanları için 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için takvim belirlendi. Heyecanla takip edilen Voleybol milli takımının rakipleri ve maç programları belli oldu. Dünya şampiyonası B grubunda mücadele veren kadın milli voleybol takımımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir tempoda çalışıyor. Hollanda ve Polonya'nın ev sahibi olacağı şampiyonada maç takvimi araştırılıyor. Peki, 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte, çeyrek final, yarı final ve final maçları…