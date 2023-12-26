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Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:59

Kadınlar en az 6 çocuk doğuruyor! Dünyanın en fazla "doğuran ülkesi: Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Doğurganlık hızı, nüfusu kendini yenileyerek sürekliliğini sağlayan önemli bir veridir. Bu sayede tüm dünyanın sadece "nüfus sayısını" değil, aynı zamanda devamlılığı da öğrenilmiş olur. Fakat bu ortalama, dünyanın her yerinde farklıdır. İşte dünyanın "en çok doğuran" ülkesi…

Kadınlar en az 6 çocuk doğuruyor! Dünyanın en fazla doğuran ülkesi: Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 6,75 çocuk ile Nijer oldu.

Kadınlar en az 6 çocuk doğuruyor! Dünyanın en fazla doğuran ülkesi: Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Bu ülkeyi 6,22 çocuk ile Çad ve 6,20 çocuk ile Somali izledi.

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Kadınlar en az 6 çocuk doğuruyor! Dünyanın en fazla doğuran ülkesi: Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,87 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 1,04 çocuk ile Singapur ve 1,14 çocuk ile Andorra ve San Marino izledi.

Kadınlar en az 6 çocuk doğuruyor! Dünyanın en fazla doğuran ülkesi: Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2022 yılında 2,31 çocuk oldu.

Kadınlar en az 6 çocuk doğuruyor! Dünyanın en fazla doğuran ülkesi: Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,62 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

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