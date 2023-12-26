Kadınlar en az 6 çocuk doğuruyor! Dünyanın en fazla "doğuran ülkesi: Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:59

Doğurganlık hızı, nüfusu kendini yenileyerek sürekliliğini sağlayan önemli bir veridir. Bu sayede tüm dünyanın sadece "nüfus sayısını" değil, aynı zamanda devamlılığı da öğrenilmiş olur. Fakat bu ortalama, dünyanın her yerinde farklıdır. İşte dünyanın "en çok doğuran" ülkesi…