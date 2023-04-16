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Haberler Yaşam Kadir Gecesi alametleri ve hadisleri: Kadir Gecesi nasıl bulunur, hangi gün olduğu nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 12:43

Kadir Gecesi alametleri ve hadisleri: Kadir Gecesi nasıl bulunur, hangi gün olduğu nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?

Kadir Gecesi alametleri ile ilgili araştırmalar başladı. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. 'Kadir Gecesi ne oldu?' sorusu Kadir Suresi ile yanıt bulurken bu gecede hangi alametlerin gerçekleşeceği merak ediliyor. Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kıymetli geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler ''Kadir Gecesi alametleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu nasıl anlaşılır? İşte, Kadir Gecesi alametleri ile ilgili hadisler…

Kadir Gecesi alametleri ve hadisleri: Kadir Gecesi nasıl bulunur, hangi gün olduğu nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?

İslam aleminde önemi oldukça büyük olan Kadir Gecesi geldi çattı. 2023 Kadir Gecesi tarihi 17 Nisan'a denk geliyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede bol bol tövbe edilmesi, af dilenmesi ve ibadet edilmesi tavsiye ediliyor. Bu kıymetli geceyi verimi şekilde geçirecek olanlar "Kadir Gecesi alametleri nelerdir?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kadir Gecesi alametleri ile ilgili sahih hadisler, bu gecede ne olacağı sorusuna yanıt verirken gecenin tespit edilmesine dair bilgiler içeriyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman aranmalıdır, hangi gün olduğu nasıl anlaşılır? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi alametleri…

Kadir Gecesi alametleri ve hadisleri: Kadir Gecesi nasıl bulunur, hangi gün olduğu nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELER?

Kadir Gecesi alametleri şu şekildedir;

Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

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Kadir Gecesi alametleri ve hadisleri: Kadir Gecesi nasıl bulunur, hangi gün olduğu nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?

KADİR GECESİ NASIL ANLAŞILIR?

Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım.

Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

Kadir Gecesi alametleri ve hadisleri: Kadir Gecesi nasıl bulunur, hangi gün olduğu nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi nedir sorusu da, bu kutsal gece öncesinde araştırılıyor. Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir.

Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Kadir Gecesi alametleri ve hadisleri: Kadir Gecesi nasıl bulunur, hangi gün olduğu nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?

Kadir Gecesi'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Ramazan'ın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şöyle demektedir: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi'ne tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir.

O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır." (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir.

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