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Haberler Yaşam Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler: Kadir Gecesi kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler
Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:49

Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler: Kadir Gecesi kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece bu sene 27 Nisan'da idrak edilirken Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler öne çıkıyor. Müslümanlar bu gecenin feyzinden yararlanmak isterlerken Kadir Gecesi kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir, hangi dualar okunur sorusuna yanıt arıyor. Dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler haberimizde yer alıyor. İşte mübarek Kadir Gecesi günü çekilecek tesbih, zikir ve okunacak dualar

Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler: Kadir Gecesi kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler

Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler yaklaşan mübarek gün dolasıyla merak ediliyor. Müslümanlar, İslam alemi için en değerli ve en önemli gecelerden birine kavuşmanın mutluluğu yaşıyor. Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Peki Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Kadir Gecesi kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler!

Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler: Kadir Gecesi kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

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Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler: Kadir Gecesi kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler: Kadir Gecesi kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz "faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

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