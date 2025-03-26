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Haberler Yaşam KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 14:13

KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?

Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba (bugün) idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesi olan bu özel gün aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir ve İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Geceyi ibadetler ile geçirecek olan müminler, 'Diyanet ile Kadir Gecesi'nde okunacak dualar, sureler ve ayetler' araştırmasını yapıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar hangileri? İşte, Kadir Gecesi duası kısa, uzun okunuşu ve meali…

KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?

Kadir Gecesi duası okunuşu mübarek gece öncesi araştırılıyor. İslam alemi için en önemli akşamlardan biri olan Kadir Gecesi, Kur-an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Bu mübarek geceyi ibadetler ile geçirecek olan Müslümanlar, 'Diyanet ile Kadir Gecesi'nde okunacak dualar hangileri?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Kadir Gecesi duası okunuşu

KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?

KADİR GECESİ HEYECANI BAŞLADI!

Diyanet dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak ediliyor.

Kadir Gecesi, İslam dünyası için çok özel bir anlam taşıyan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir.

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KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, okuduğu dua şöyle;

Kadir Gecesi Duası: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî)

Anlamı: (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle)