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KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
14:13
Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba (bugün) idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesi olan bu özel gün aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir ve İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Geceyi ibadetler ile geçirecek olan müminler, 'Diyanet ile Kadir Gecesi'nde okunacak dualar, sureler ve ayetler' araştırmasını yapıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar hangileri? İşte, Kadir Gecesi duası kısa, uzun okunuşu ve meali…