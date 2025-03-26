KADİR GECESİ DUASI | Diyanet ile Kadir Gecesi’nde okunacak dualar, sureler ve ayetler hangileri?

Kadir Gecesi duası okunuşu mübarek gece öncesi araştırılıyor. İslam alemi için en önemli akşamlardan biri olan Kadir Gecesi, Kur-an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Bu mübarek geceyi ibadetler ile geçirecek olan Müslümanlar, 'Diyanet ile Kadir Gecesi'nde okunacak dualar hangileri?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Kadir Gecesi duası okunuşu