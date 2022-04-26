Kadir Gecesi duası tarihin yaklaşmasıyla birlikte İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. 27 Nisan 2022 yarın gece idrak edilecek Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olmasıyla biliniyor. Kuran-ı Kerim'in aynı adlı suresinde anlatıldığı üzere bu gece melekler ve Cebrail yeryüzüne inecek ve tüm Dünyaya barış ve esenlik hakim olacak. Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçirilecek bu özel gece için Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler takip ediliyor. Peki, Kadir Gecesinde ne yapılır, ibadetleri nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası okunuşu…