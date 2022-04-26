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Haberler Yaşam Kadir Gecesi duası okunuşu Arapça ve Türkçe! Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler
Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:21

Kadir Gecesi duası okunuşu Arapça ve Türkçe! Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

Kadir Gecesi duası tarihin yaklaşmasıyla birlikte İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. 27 Nisan 2022 yarın gece idrak edilecek Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olmasıyla biliniyor. Kuran-ı Kerim'in aynı adlı suresinde anlatıldığı üzere bu gece melekler ve Cebrail yeryüzüne inecek ve tüm Dünyaya barış ve esenlik hakim olacak. Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçirilecek bu özel gece için Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler takip ediliyor. Peki, Kadir Gecesinde ne yapılır, ibadetleri nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası okunuşu…

Kadir Gecesi duası okunuşu Arapça ve Türkçe! Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

Kadir Gecesi ibadetleri, İslam alemi için yarın en uğrak nokta olacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak idrak edilecek. İlk Müslümanlar ardından ömürleri giderek kısalan insanların ibadetlerine zaman bulabilmeleri için bu gecenin var olduğunu söyleyen hadisler Kadir Gecesi anlamı ve önemini açıklıyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi duası okunuşu ile yapılacak ibadetler…

Kadir Gecesi duası okunuşu Arapça ve Türkçe! Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

Peygamber Efendimiz, Hz. Aişe'den gelen bu gecede nasıl dua edeyim sorusuna şöyle cevap verdi:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." Diye dua et.

Hz. Muhammed tarafından tavsiye edilen Kadir Gecesi duasının anlamı şöyle:

"Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle."

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Kadir Gecesi duası okunuşu Arapça ve Türkçe! Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Kadir Gecesi anlamı ve önemi daha iyi idrak edilmesi için bu gecede Kadir Suresini okumak oldukça önemli. Kadir Gecesi okunacak sureler arasında Yasin, Tebareke (Mülk), Amme ve İnşirah da yer alıyor.

Kadir Gecesi duası okunuşu Arapça ve Türkçe! Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

Öte yandan Kadir Gecesi okunacak dualar ise şöyle olabilir:

"İlâhî! Herşeyde Senden sebat, doğru sözlü lisan, temiz bir kalb isterim."

"Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster. Ve hak yolunda yürümeye muvaffak kıl. Bâtılı da bâtıl göster. Ondan uzak olmayı mü* yesser kıl."

Kadir Gecesi duası okunuşu Arapça ve Türkçe! Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

"Ey Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasiyle va'd buyurduğun şeyleri bize ihsân et. Kıyamet Günü bizi rüsvây etme. Şüphe yok ki Sen vadinden aslâ hulf etmezsin."

"Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulm ettik. Eğer bizi bağışlamaz, esirgemezsen biz her halde büyük zarar ve ziyan görenlerden oluruz."

"Ey Rabbimiz! Dünyada da âhirette de bize iyilik yaz. Akıbetimizi hayır eyle. Şüphesiz Sana döndük, gösterdiğin yolu tuttuk."

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