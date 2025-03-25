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Kadir Gecesi hatim duası Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı: Diyanet Hatim duası nasıl yapılır, ne zaman yapılmalı?
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
13:20
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. 26 Mart tarihli bu mübarek gecede Kur'an okumak, hatim indirmek ve ardından hatim duası yapmak büyük önem taşıyor. Müslümanlar, iftarın ardından ibadetlerini yoğunlaştırarak Kadir Gecesi'ni en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ediyor. Peki; Kadir Gecesi'nde hatim nasıl yapılır, ne zaman yapılır? İşte, İşte, Kadir Gecesi hatim duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı