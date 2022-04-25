Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri

Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir gecesi için Kandil mesajları ve sözleri paylaşılacak. Sosyal medyadan bu gecenin önemini anlatan resimli Kandil mesajı sizlerde yazılı yazısız görsellerle sevdiklerinize iletebilirsiniz. Bu kutsal gecenin feyzinden yararlanacak Müslümanlar, yoğun bir şekilde resimli Kadir Gecesi mesajları araştırmasını başlattı. İşte en özel Kadir Gecesi mesajları, resimli Kandil mesajları ve sözleri 2022

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun.