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Haberler Yaşam Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri
Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:32

Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi mesajları ve sözleri paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Ramazan ayının 28.günü idrak edilen Kandil gününde Kadir Gecesi mesajı sosyal medyada SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla gönderiliyor. Kandil mesajları seçenekleri arasında resimli, yazılı, dualı, ayetli, farklı ve anlam dolu Kadir Gecesi mesajları sözleri bulunuyor. ' Kadir Geceniz Mübarek Olsun sözleri ve Kandil mesajı görsellerini sevdiklerinize iyi Kandiller dileyebilirsiniz. İşte, paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz birbirinden güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile birlikte ayetli, dualı, resimli Kandil mesajları 2022

Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri

Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir gecesi için Kandil mesajları ve sözleri paylaşılacak. Sosyal medyadan bu gecenin önemini anlatan resimli Kandil mesajı sizlerde yazılı yazısız görsellerle sevdiklerinize iletebilirsiniz. Bu kutsal gecenin feyzinden yararlanacak Müslümanlar, yoğun bir şekilde resimli Kadir Gecesi mesajları araştırmasını başlattı. İşte en özel Kadir Gecesi mesajları, resimli Kandil mesajları ve sözleri 2022

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri

KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

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Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. kadir gecesi hayırlara vesile olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.,

Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz mübarek Olsun

Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri

KADİR GECESİ MESAJLARI 2022

Kalpler vardir ,sevgiyi yasatmak için,Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için,Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Kadir Gecesi, kandilin mübarek olsun.

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