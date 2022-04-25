Kadir Gecesi Mesajları 2022: Dualı, ayetli, resimli Kandil mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandil mesajı seçenekleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi mesajları ve sözleri paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Ramazan ayının 28.günü idrak edilen Kandil gününde Kadir Gecesi mesajı sosyal medyada SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla gönderiliyor. Kandil mesajları seçenekleri arasında resimli, yazılı, dualı, ayetli, farklı ve anlam dolu Kadir Gecesi mesajları sözleri bulunuyor. ' Kadir Geceniz Mübarek Olsun sözleri ve Kandil mesajı görsellerini sevdiklerinize iyi Kandiller dileyebilirsiniz. İşte, paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz birbirinden güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile birlikte ayetli, dualı, resimli Kandil mesajları 2022