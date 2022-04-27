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Haberler Yaşam Kadir Gecesi Mesajları 2022 – Ayetli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajı ile paylaşılacak en güzel resimli, anlamlı Hayırlı Kandil mesajları indir paylaş!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 07:59

Kadir Gecesi Mesajları 2022 – Ayetli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajı ile paylaşılacak en güzel resimli, anlamlı Hayırlı Kandil mesajları indir paylaş!

Kadir Gecesi için hazırlıklarını tamamlayan, bu kıymetli geceyi ibadetlerle geçirmeye hazırlanan milyonlarca kişi bir yandan da bu güne özel sözleri araştırıyor. Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerine bu özel günün anlamını hatırlatmak, ayetli, hadisli, dualı Kandil mesajı seçenekleri ile yakınlarına "Kandiliniz mübarek olsun" dileğinde bulunmak isteyenler Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini inceliyor. Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen bu kıymetli gecede paylaşılacak en anlamlı kandil mesajları, en güzel, ayetli ve hadisli Kadir Gecesi mesajları sabah.com.tr'de! Herkese hayırlı kandiller!

Kadir Gecesi Mesajları 2022 – Ayetli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajı ile paylaşılacak en güzel resimli, anlamlı Hayırlı Kandil mesajları indir paylaş!

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile sevdiklerini bilgilendirerek kandil gecesi sevabını arttırmak isteyen müminler, ayetli, dualı, hadisli ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları için aramaları hızlandırdı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan hayırlı olan bu kıymetli gecede edilen dualar, tövbeler ve eda edilen ibadetler her zamankinden daha çok sevaba vesile olur. Bu nedenle, Kadir Gecesi mesajı seçenekleri ve kandil mesajları ile sevdiklerinize bu gecenin önemini hatırlatabilirsiniz. Resimli, anlamlı, dualı Kadir Gecesi kutlama mesajları indir ve paylaş seçeneği ile sevdiklerinize Hayırlı Kandiller dileyin!

Kadir Gecesi Mesajları 2022 İle Kandiliniz Mübarek Olsun!

Bu kıymetli gecenin şuuruna erişen tüm müminler Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinin bu değerli gününü kutlamak, onlara bu gecenin ehemmiyetini hatırlatmak ister. İşte sevdiklerinize göndereceğiniz, sosyal medyada paylaşacağınız en anlamlı kandil mesajları ve Kadir Gecesi mesajı seçenekleri!

Kadir Gecesi Mesajları 2022 – Ayetli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajı ile paylaşılacak en güzel resimli, anlamlı Hayırlı Kandil mesajları indir paylaş!

En Güzel Kandil Mesajları

Kadir Gecesi 2022 mesajları Whatsapp, Instagram, Facebook ya da SMS olarak kolaylıkla bu ekran üzerinden paylaşılabiliyor.

NOT: Kadir Gecesine özel sizler için seçtiğimiz görsellerin üzerinde yer alan sosyal medya işaretlerine tıklayarak dilediğiniz platformdan paylaşabilirsiniz. Mobilde görselin üzerine basılı tutarak, masaüstünde ise sağ tıklayarak fotoğrafları indirebilirsiniz.

İşte en güzel Kadir Gecesi mesajları;

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Kadir Gecesi Mesajları 2022 – Ayetli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajı ile paylaşılacak en güzel resimli, anlamlı Hayırlı Kandil mesajları indir paylaş!

En Güzel ve Anlamlı Kadir Gecesi Mesajları

Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 2022 – Ayetli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajı ile paylaşılacak en güzel resimli, anlamlı Hayırlı Kandil mesajları indir paylaş!

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 2022 – Ayetli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajı ile paylaşılacak en güzel resimli, anlamlı Hayırlı Kandil mesajları indir paylaş!

Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

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