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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:27

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?

Kadir Gecesi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olup, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilmiş ve duaların, tövbelerin kabul edildiği, rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bir zaman dilimi olarak müjdelenmiştir. Peki, 2025 yılı Kadir Gecesi ne zaman , hangi tarihe denk geliyor? İşte, önemi ve faziletleri...

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en mübarek ve faziletli gecelerden biri olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu kutlu gece, duaların kabul edildiği, rahmet ve mağfiretin bolca ihsan edildiği bir zaman dilimidir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek Allah'a yönelir, Kur'an okuyarak manevi huzur bulur ve namaz kılarak af dilerler. Peki, 2025 yılında Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor ve Ramazan ayının kaçıncı gecesi olarak idrak edilecek? İşte detaylar...

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan bu mübarek gece, dualarla ve ibadetlerle geçirilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in bu mübarek gecede indirilmeye başlanması, onu önemli kılan en belirgin özelliğidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayının son on gününde bu geceyi aramayı tavsiye etmiş ve özellikle 27. geceye işaret eden rivayetler bulunmaktadır. Sahabeler de Kadir Gecesi'nin faziletine dikkat çekerek, bu gecenin ibadet ve dua ile geçirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?

KADİR GECESİNDE NE YAPILMALI?
Kur'an-ı Kerim okunmalı.
Tövbe ve istiğfar edilmeli.
Bol bol dua edilmeli.
Nafile namazlar kılınmalı.
Sadaka verilmeli ve hayır işleri yapılmalı.
Zikir ve tesbihat ile meşgul olunmalı.

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?
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