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Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
09:27
Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?
Kadir Gecesi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olup, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilmiş ve duaların, tövbelerin kabul edildiği, rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bir zaman dilimi olarak müjdelenmiştir. Peki, 2025 yılı Kadir Gecesi ne zaman , hangi tarihe denk geliyor? İşte, önemi ve faziletleri...