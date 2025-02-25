Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet ile Kadir Gecesi ne oldu, önemi ve faziletleri neler?

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en mübarek ve faziletli gecelerden biri olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu kutlu gece, duaların kabul edildiği, rahmet ve mağfiretin bolca ihsan edildiği bir zaman dilimidir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek Allah'a yönelir, Kur'an okuyarak manevi huzur bulur ve namaz kılarak af dilerler. Peki, 2025 yılında Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor ve Ramazan ayının kaçıncı gecesi olarak idrak edilecek? İşte detaylar...