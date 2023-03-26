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Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 15:12

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

Kadir Gecesi tarihi 2023 Diyanet Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek gibi sorularla inceleniyor. Miladi ve Hicri takvimin farklılık göstermesi dolayısıyla Kadir Gecesi tarihi her sene 10 gün öne kaymaktadır. Bu nedenle Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusu yanıt aramaktadır. İşte, Diyanet takvimi ile 2023 Kadir Gecesi ayın kaçında sorusunun yanıtı.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

Kadir Gecesi ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek sorusu, Diyanet Dini Günler Takvimi ile yanıt buldu. Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi tarihi Ramazan ayının 27'nci gecesine denk gelmekte olup bayramın habercisi niteliğindedir. Bu kıymetli gecenin 2023 yılında hangi tarihe denk geldiğini merak edenler, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek gibi soruların yanıtını arıyor. İşte Diyanet takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi…

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.

Buna göre; 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı olduğundan bahsedilen mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi'nde İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed'e (S.A.V) Kura'an-ı Kerim' vahyedilmeye başlanmıştır.

İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmette iner, Kuran okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gece selamet gecesidir. Şeytan bu gece Müslümanlara kötülük yapmaya ve eziyet vermeye güç yetiremez. Bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Bu gece ibadet edip, gündüz oruç tutmak, gece kıyam etmek (geceyi ibadetle geçirmek) bin aydan daha hayırlıdır.

Şüphesiz güzel olan, her zaman ve her vakit ibadet ve dua etmektir. Bunu Ramazan ayında daha çok, Ramazan'ın son on gününde biraz daha çok, ayrıca Ramazan'ın tek gecelerinde gücümüzün yeteceği kadar çok daha fazla ibadet edilmesi hepsinden daha güzeldir. Duanın ve niyazın, Allah'a kulluğun çok fazla yapılması güzel görünmektedir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan ve fecre kadar devam selam ve esenlik dolu bir gecedir. Bu gece oruç, Kuran, teravih ve diğer ibadetlerle temizlenen müminlerin, meleklerle melekleştiği şükran gecesidir. Bu geceyi tam bir ihlâs ve samimiyetle Kuran okuyarak, namaz kılarak, tövbe ve istiğfar ederek, efendimize selat-ü selamlar getirerek, anne babalarımızı, akraba ve komşularımızı, fakir ve yoksulları sevindirerek, geçmişlerimizi rahmetle anarak geçirmeliyiz.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2023 Kadir Gecesi tarihi belli oldu!

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp itikafa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı. Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir. Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

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