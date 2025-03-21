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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi
Giriş Tarihi: 21.03.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
15:19
Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi
Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'de geçen Kadir Suresi ile belirtilmiştir. Bu surede, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle Müslümanlar, bu geceyi ibadet, dua ve Kur'an okuyarak geçirmeye büyük önem gösterirler. Peki; Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet ile yanıtı.