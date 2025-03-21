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Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi
Giriş Tarihi: 21.03.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:19

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi

Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'de geçen Kadir Suresi ile belirtilmiştir. Bu surede, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle Müslümanlar, bu geceyi ibadet, dua ve Kur'an okuyarak geçirmeye büyük önem gösterirler. Peki; Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet ile yanıtı.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar, bu geceyi ibadet, dua ile geçirmeye büyük ehemmiyet gösterirler. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

"Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET 2025

  • 1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
  • 2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
  • 26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
  • 13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
  • 1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
  • 26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
  • 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
  • 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
  • 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
  • 1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
  • 5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
  • 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
  • 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
  • 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
  • 9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
  • 26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
  • 5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
  • 3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
  • 21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
  • 25 Aralık Perşembe Regaib Kandili
Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kadir Gecesi tarihi, anlam ve önemi