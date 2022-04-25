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Haberler Yaşam 2022 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün? 2022 Kadir gecesi kandil ne zaman, yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi
Giriş Tarihi: 25.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 09:31

2022 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün? 2022 Kadir gecesi kandil ne zaman, yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi

Kadir gecesi gittikçe yaklaşıyor ve vatandaşlar Kadir Gecesi hangi güne geldiğini merak ediyor. Kadir Gecesi'nin önemi ve tarihi de araştırılan konulardan biridir. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, yılın en önemli günleri arasında yer almaktadır. Kadir Gecesi'nde dualar sayesinde tövbeler edilip günahlar silinir. Böylece insanlar arınır. Peki, Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi ne zaman? İşte detaylar…

2022 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün? 2022 Kadir gecesi kandil ne zaman, yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gününe denk geliyor. Böylece 1 Nisan'da tutulmaya başlanan ilk oruçtan 27 gün sonra yani 27 Nisan'da Kadir Gecesi idrak edilecek.

2022 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün? 2022 Kadir gecesi kandil ne zaman, yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

En kıymetli gecedir. Bu gece yapılan ibadetler, bin ayda yapılan ibadetlerden daha hayırlıdır. Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir suresinde Kadir Gecesi şöyle buyurulmaktadır:

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2022 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün? 2022 Kadir gecesi kandil ne zaman, yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi

"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

2022 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün? 2022 Kadir gecesi kandil ne zaman, yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi

KADİR KELİME ANLAMI

Kadir, TDK'da azamet ve şeref anlamına gelir.

2022 Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün? 2022 Kadir gecesi kandil ne zaman, yarın mı? Diyanet Kandil günleri takvimi

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