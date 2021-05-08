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Haberler Yaşam Kadir Gecesi tarihi ayın kaçına denk geliyor ve hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2021, yarın gece mi?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 06:34

tarihi ayın kaçına denk geliyor ve hangi gün? idrak edilecek 2021, yarın gece mi?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken 2021 ne zaman idrak edilecek sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Bu noktada, Kadir Gecesi bugün mü, ne zaman idrak edilecek konusu, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet dini günler takvimi yayınlanırken 2021 idrak edilecek netlik kazandı. Peki, , ayın kaçında? İşte, Kadir Gecesi tarihi ve Kadir Gecesi bugün mü konularıyla ilgili gelişmeler

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2021, yarın gece mi? Kadir Gecesi tarihi ayın kaçına denk geliyor ve hangi gün?

İslam alemi için kutsal gecelerin başında yer alan 2021 tarihi yaklaşıyor. Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız şu vakitlerde, , ayın kaçında idrak edilecek konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Dinimizde önem arz eden Kadir Gecesi tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Kadir Gecesi bugün mü, ayın kaçında? Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte, ve ne zaman sorularının yanıtları

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2021, yarın gece mi? Kadir Gecesi tarihi ayın kaçına denk geliyor ve hangi gün?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. 'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir.

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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2021, yarın gece mi? Kadir Gecesi tarihi ayın kaçına denk geliyor ve hangi gün?

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?

'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2021, yarın gece mi? Kadir Gecesi tarihi ayın kaçına denk geliyor ve hangi gün?

Ramazan'ın 27. gecesinin olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şöyle demektedir: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse 'ne tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir.

O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır." (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek 2021, yarın gece mi? Kadir Gecesi tarihi ayın kaçına denk geliyor ve hangi gün?

'nin, ramazan ayının hangi günü olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamasının hikmetleri üzerinde duran âlimler, bu konuda farklı görüşler serdetmişlerdir. Bunlardan birine göre 'nin bildirilmesi hâlinde Müslümanların sadece o geceyi ihya etmekle yetinme hatasına düşebilecekleri ifade edilmiştir. Hâlbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri istenmiştir. Ayrıca bu sayede, o geceyi tazimde aşırıya kaçılmasının da önüne geçildiği belirtilmiştir. (Zemahşerî, IV, 780; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 229-230.)

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi için heyecan başladı. Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan ve her yıl en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılan mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

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