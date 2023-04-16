Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri 2023: Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:13

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri 2023: Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Bin aydan daha hayırlı ve Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'e inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi için coşkulu bekleyiş devam ediyor. İslam aleminde mühim bir yeri olan bu mübarek gecede eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutlu gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler, Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri için araştırmalarına başladı. Peki; Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, hangi dualar okunur? İşte, Mübarek Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri ile okunacak duaları sizler için derledik.

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri 2023: Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen Kadir Gecesi, bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu kıymetli gece, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Bu noktada Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir sorusunun yanıtı, bu kıymetli geceyi Allah'a şükür ve dua, tövbe ederek geçirmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri ile okunacak dualar, kılınacak namazlar...

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri 2023: Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Kadir Gecesi'nde Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabb'imiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Kadir Gecesi zikirleri ve tesbihleri neler? İşte Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri 2023: Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

1- Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.

2- Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.

3- Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

4- Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.

5- Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin de lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af, kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.

6- Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri 2023: Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER VE ZİKİRLER ÇEKİLİR?

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri 2023: Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

100 "Elem neşrah leke sadrak"

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

SON DAKİKA