Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri 2023: Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Bin aydan daha hayırlı ve Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'e inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi için coşkulu bekleyiş devam ediyor. İslam aleminde mühim bir yeri olan bu mübarek gecede eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutlu gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler, Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri için araştırmalarına başladı. Peki; Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, hangi dualar okunur? İşte, Mübarek Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri ile okunacak duaları sizler için derledik.